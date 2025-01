Ricordate la frase di Kvaratskhelia su Conte nella sua ultima intervista?

Kvaratskhelia, prossimo a lasciare il Psg, aveva rilasciato una delle ultime interviste da giocatore del Napoli al sito ufficiale della Fifa. Una lunga chiacchierata durante la quale il georgiano si era soffermato sul rapporto con Conte e i suoi sogni.

Antonio Conte ha voluto fortemente che tu rimanessi al Napoli. In un processo di crescita, quanto ti aiuta la sua fiducia e quanto ti aiuta in generale a migliorare in campo?

"Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale".

Il prossimo sogno più grande di Khvicha Kvaratskhelia?

"Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese".