Ricordate Manzi? L'ex azzurrino (ceduto al Lille) cambia squadra e torna in Campania

"Sì, su questo possiamo esporci. Siamo in dirittura d'arrivo, tra domani e dopodomani dovremmo chiudere". Così nella giornata di ieri il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello aveva parlato della trattativa per Claudio Manzi, difensore centrale scuola Napoli attualmente in forza alla Virtus Entella.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club irpino avrebbe trovato l'accordo per il suo acquisto a titolo definitivo con il classe 2000, che in questa stagione è sceso in campo 16 volte in Serie C e 2 in Coppa Italia Serie C, che firmerà un contratto di un anno e mezzo con scadenza dunque al giugno 2026.