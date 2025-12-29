Rientro Lukaku più lento del previsto, Sky: uscita Lucca è complicata

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle possibili: "C'è qualcuno che potrebbe uscire dal Napoli? Potrebbe uscire Lucca, perché col fatto che sta rientrando Lukaku avrà ancora meno spazio. Il problema è che Lukaku non sta rientrando con la velocità che il Napoli si aspettava. Quindi dovesse uscire Lucca, dovrebbe arrivare un attaccante. A quel punto il Napoli si chiede: ‘Ma perché devo mandare via Lucca? Rimane lui’. Anche perché su Lucca ci sono molte squadre ma ancora non si è trovata la giusta destinazione. C'è stata la Roma, c'è stato il Milan, si sono provati a fare degli scambi, la Lazio in uno scambio con Castellanos, c'è il Como che sta cercando un attaccante, però intanto c'è un problema tecnico. Lucca è a Napoli in prestito con obbligo di riscatto che verrà esercitato al primo punto di febbraio. L'Udinese non vuole assolutamente, naturalmente, fare in modo che questa condizione non si verifichi. Significa che Lucca deve rimanere a Napoli il primo di febbraio, quindi bisogna ridiscutere le condizioni dell'obbligo di riscatto. Perché il Napoli non può acquistare Lucca adesso per il blocco del mercato, quindi devono essere ridiscusse le condizioni e poi eventualmente darlo in prestito. Quindi è abbastanza complicato. ‘Te lo pago a giugno e intanto lo do in prestito oneroso, però mi devi garantire che me lo riscatti’. Oppure chi lo prende lo paga la cifra del Napoli.

Il Napoli doveva prendere un centrocampista. Rientrerà invece a Anguissa, ormai siamo quasi a gennaio, rientrerà intorno al 15. L'ipotesi era Mainoo, che già aveva detto sì al Napoli, però il Manchester United, come con Zirkzee, in questo momento prestito non ne fa E quindi se bisogna aspettare, nel frattempo rientra a Anguissa, Mainou arriva a fine gennaio e non c'è bisogno. Potrebbe andare via Lang? Questo non è detto, potrebbe arrivare un attaccante in più. Proprio perché il Napoli adesso sta giocando con i tre attaccanti davanti e di un esterno in più potrebbe aver bisogno. Era l'idea dell'estate e anche l'idea di gennaio, quando è andato via Kvara”.