Rigore per il Napoli, Mou dice no: Irrati va al monitor e torna sulla sua decisione

Al 38' Irrati concede il penalty alla formazione azzurra, Ndombele viene atterrato dall'uscita di Rui Patricio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 38' Irrati concede il penalty al Napoli, Ndombele viene atterrato dall'uscita di Rui Patricio. Proteste abbastanza veementi da parte di Mourinho e company. L'arbitro viene richiamato dal Var al monitor e dopo aver rivisto le immagini non concede il rigore gli azzurri. Sorride amaramente in panchina Luciano Spalletti mentre José Mourinho reclamava un cartellino giallo per Ndombele per simulazione ma l'ex Tottenham era stato colpito comunque da Rui Patricio.