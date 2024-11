Rigorino per l'Inter ma Calhanoglu centra il palo! Si resta sull'1-1

vedi letture

Calcio di rigore per l'Inter al 72': Intervento falloso di Zambo Anguissa ai danni di Dumfries, arriva il fischio di Mariani che indica il dischetto. Proteste dei calciatori del Napoli visto il tocco lievissimo. Dal dischetto sbaglia Hakan Calhanoglu, primo errore in Serie A per il turco. Colpisce il palo della porta di Meret e il risultato rimane di parità.