Rivoluzione Man United: non solo Sancho, anche un altro attaccante via

Non solo Jadon Sancho, su cui c'è il Napoli. Anche Marcus Rashford dovrebbe lasciare il Manchester United. A 27 anni e con un contratto in scadenza nel 2028, l’attaccante inglese sembra destinato a cambiare aria dopo una stagione segnata da alti e bassi. Passato in prestito all’Aston Villa nell’ultima finestra di mercato invernale, Rashford ha ritrovato smalto e fiducia, contribuendo con 4 gol e 6 assist in 17 presenze. Prestazioni che non sono passate inosservate.

Il club di Birmingham, soddisfatto del suo rendimento, punta a trattenerlo a titolo definitivo. Ma la concorrenza è folta e di alto livello: come rivelato dal tabloid inglese The Sun, anche il Newcastle è entrato con decisione nella lista delle pretendenti. I Magpies, qualificati alla prossima edizione della Champions League, rappresentano un’opzione concreta e allettante per Rashford. Il tecnico Eddie Howe lo considera un rinforzo strategico e vuole convincerlo con l'argomento "continuità": giocare ad alti livelli potrebbe rimettere l’attaccante in corsa per un posto al Mondiale del 2026. Una possibilità che invece sarebbe più lontana qualora concretizzi il suo sogno di vestire la maglia del Barcellona, dove la concorrenza sarebbe decisamente più folta.

Con la sua velocità, duttilità offensiva e l’esperienza maturata tra Premier League e nazionale, Rashford rimane un profilo molto ambito. Dal canto suo, lo United potrebbe approfittare dell’interesse per alleggerire il monte ingaggi e avviare una nuova fase del proprio progetto tecnico. L’estate si preannuncia caldissima.