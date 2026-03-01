Verona-Napoli, un'altra vittoria al Bentegodi: resta vuota la casella X nell'era ADL

di Antonio Noto

Il match vinto ieri 2-1 dal Napoli al Bentegodi è la dodicesima sfida in Veneto contro l'Hellas Verona nell’era De Laurentiis, un confronto che finora non ha mai conosciuto il segno X. In undici precedenti non si è infatti registrato alcun pareggio, a conferma di un duello sempre deciso.

Il bilancio sorride nettamente agli azzurri, che hanno conquistato nove vittorie complessive. Tre, invece, i successi dei gialloblù, in una sfida che storicamente ha premiato soprattutto il Napoli.