Salisburgo-Napoli, le informazioni utili per i tifosi che andranno in trasferta

Dopo la sofferta vittoria contro il Verona, il Napoli nella giornata di mercoledi sarà di nuovo in campo contro il Salisburgo, squadra austriaca. La partita sarà valevole per la terza giornata di qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco il comunicato ufficiale preso direttamente dal sito ufficiale azzurro per quanto riguarda tutte le informazioni sulla trasferta: "Pullman dei tifosi: I parcheggi per i pullman dei tifosi ospiti si trovano nella sezione P-Bus-Gäste del parcheggio riservato ai pullman, sul lato ovest dello Stadion Salzburg.Indirizzo: Stadionstrasse 2, 5071 Wals-Siezenheim. Lo spazio riservato ai tifosi ospiti garantisce un parcheggio in grado di accogliere circa 20 pullman. Si prega di fornire a tempo debito i numeri di targa. Nel caso in cui i pullman intendano entrare nel centro di Salisburgo, è necessaria l’autorizzazione da parte del Tourismus Salzburg GmbH. Maggiori informazioni possono essere trovate al seguente indirizzo: https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/regulations-for-tourist-buses-general-information_az_7858

Auto/Minibus

I tifosi ospiti non potranno parcheggiare allo Stadion Salzburg: Parcheggio DOC – Designer Outlet Center Wals (PDOC). In occasione di tutte le gare europee, è disponibile un parcheggio gratuito presso il Designer-Outlet-Center Wals Himmelreich (DOC). Gli utenti dello stadio possono utilizzare il parcheggio P1. I bus navetta gratuiti (operativi da due ore prima del calcio di inizio a un’ora dopo la conclusione della partita) vi porteranno dal DOC allo stadio in cinque minuti ed effettueranno il percorso inverso al termine della partita. Il biglietto di entrata al parcheggio è valido anche come biglietto di uscita gratuito. Durante l’orario di servizio del trasporto pubblico, il centro di Salisburgo è efficientemente collegato allo stadio dalle linee 2 e 10.

Trasporto pubblico

Il biglietto della partita è valido per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico SVV (Salzburger Verkehrsverbund) nell’intera regione di Salisburgo e Freilassing (linea S3 / fermata Salzburg Taxham Europark) e su tutti gli autobus cittadini (linea 1 / fermata Red Bull Arena). Il biglietto della partita consente di usufruire dei mezzi pubblici da sei ore prima del calcio di inizio fino al termine del servizio. Sono comprese tutte le coincidenze con autobus e treni. Informazioni e orari sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.svv-info.at/en/home/

Punto di incontro per i tifosi

Il punto di incontro per i tifosi è a Rudolfskai, nel centro di Salisburgo. A Rudolfskai sono presenti numerosi bar e pub. Il tragitto per lo stadio può essere percorso sotto forma di corteo di tifosi con scorta (durata circa 1h30min) oppure organizzando una serie di bus navetta.

Settore ospiti

L’area riservata ai tifosi ospiti, così come le entrate al relativo settore, è segnata in arancione sulla mappa dello stadio e dei suoi dintorni. Si trova sul lato sudovest dello Stadio Salzburg. Il settore ospiti è delimitato e costituito da un livello inferiore (880 posti a sedere) e un livello superiore (620 posti a sedere). Dopo essere entrati allo stadio, NON è consentito spostarsi tra i due livelli. Gli utenti in sedia a rotelle e i tifosi diversamente abili sono pregati di contattare il club a tempo debito per maggiori informazioni circa il parcheggio e i biglietti per la partita. I pagamenti all’interno del settore ospiti possono essere effettuati solamente in modalità elettronica (con carte di credito e bancomat, tranne American Express). Per favorire la sostenibilità, all’interno dello stadio vengono utilizzati solamente bicchieri riutilizzabili; le cauzioni versate per i bicchieri vengono anch’essere restituite solamente in modalità elettronica. All’interno del settore ospiti è consentito fumare, mentre la possibilità di somministrare alcolici varia a seconda del livello di rischio stabilito per i singoli incontri.

Apertura dello stadio:

L’ingresso allo Stadion Salzburg è consentito da due ore prima del calcio di inizio.

Biglietti/punto biglietti ospiti:

Accanto all’entrata riservata ai tifosi ospiti è presente un Punto di raccolta bigliettidi cui è possibile usufruire.

Possibile contenimento:

A seconda dell’andamento della partita e del comportamento dei gruppi di tifosi, al termine dell’incontro i sostenitori ospiti potrebbero essere trattenuti in un’area esterna dedicata.

Attrezzatura dei tifosi / coreografie organizzate

Attrezzatura generalmente consentita:

Due megafoni (comprese batterie di ricambio)

Due tamburi (comprese le bacchette e l’attrezzatura di fissaggio)

Piccole bandiere con asta di massimo 2 metri di lunghezza (diametro max. 2cm)

Cinque grandi bandiere con aste telescopiche lunghe più di 2m

Striscioni per parapetto e striscioni dei fan club, purché ci sia spazio disponibile (altezza massima di 1,5 m sul livello superiore)

Attrezzatura vietata:

Oggetti, striscioni e bandiere non registrati

Bandiere giganti

Attrezzatura di carta, cartone o altri materiali infiammabili.

FC Salzburg si riserva il diritto di vietare l’attrezzatura, gli striscioni o simili che rechino messaggi contro la squadra di casa, le federazioni nazionali, le associazioni internazionali o la polizia.

Verifiche dell’attrezzatura:

Tutta l’attrezzatura registrata sarà controllata dagli steward di FC Salzburg prima di entrare allo stadio.

Striscioni e coreografie organizzate

È severamente vietata l’esposizione di contenuti discriminatori, politici, offensivi, omofobi e/o razzisti.

Tutto il materiale utilizzato deve avere una classificazione antincendio B1. I relativi certificati devono essere inviati via email dopo aver inviato la comunicazione relativa allo striscione o alla coreografia organizzata.

Zaini/borse:

All’interno dello Stadio Salzburg non è consentito introdurre zaini o borse di dimensioni superiori al formato A4. Davanti al settore ospiti è presente un numero limitato di strutture adibite al deposito di zaini e borse di dimensioni superiori al consentito. In linea generale, consigliamo di lasciare zaini e borse di grandi dimensioni all’interno di automobili e pullman.

Regolamento dello stadio

Entrando alla Red Bull Arena, il visitatore accetta il regolamento dello stadio ed è quindi tenuto a rispettarlo. Le istruzioni fornite dal personale deputato alla sicurezza dell’impianto – funzionari pubblici, polizia, vigili del fuoco e steward – devono essere seguite tassativamente. I biglietti scontati e i biglietti per i bambini sono trasferibili solamente a beneficio di una persona appartenente alla stessa categoria oppure a una categoria inferiore (è necessario presentare un documento di identità). I biglietti perdono validità quando il titolare esce dallo stadio. È vietato introdurre nello stadio qualsiasi tipo di oggetti (potenzialmente) pericolosi (si vedano gli avvisi presenti alle entrate). Il personale deputato alla sicurezza e gli steward hanno il diritto di ispezionare e sequestrare tali oggetti all’entrata dello stadio mediante perquisizioni e ispezioni di eventuali borse ecc. Nei giorni dell’evento, è severamente vietato utilizzare droni o simili oggetti volanti al di sopra dello stadio e dell’intera area dell’impianto per tutta la durata dell’evento, nonché nelle due ore successive alla fine dello stesso. È inoltre vietato introdurre allo stadio droni o simili oggetti volanti. È vietato sostare sulle scale e sulle vie di fuga, così come è vietato affollare e posizionarsi sulle transenne e sulle barriere. All’interno dello stadio è vietato fumare pipe, sigari e sigarette. A coloro che si trovino sotto l’influenza di alcol o droghe, a tutti coloro che non rispettino il regolamento dello stadio o gli obblighi contenuti nel Veranstaltungsgesetz, la legge che regola gli eventi nella città di Salisburgo, o a chi ostenti un comportamento non adeguato, potrà essere negato l’accesso allo stadio oppure tali soggetti potranno essere espulsi dallo stadio senza aver alcun diritto al rimborso del biglietto. La distribuzione di materiale pubblicitario, l’allestimento di stand espositivi e di vendita oppure l’affissione di poster e manifesti all’interno dello stadio, nell’area dello stadio o nel parcheggio, sono soggetti a pagamento e sono consentiti solamente previo consenso scritto da parte dell’organizzatore. Entrando allo stadio, i visitatori garantiscono all’organizzatore il diritto irrevocabile e illimitato di utilizzare e sfruttare ogni rappresentazione della propria persona (l’immagine o i suoni) su ogni mezzo di comunicazione e tecnologie future, a livello mondiale. I visitatori non riceveranno alcun compenso per aver garantito tali diritti. Le persone soggette a DASPO non potranno entrare allo stadio. Il mancato rispetto del divieto può provocare conseguenze civili o penali. La polizia è inoltre autorizzata ad allontanare le persone soggette a DASPO dall’eventuale area di sicurezza allestita attorno all’impianto. In occasione degli incontri di calcio, saranno applicate le linee guida della Bundesliga austriaca e le linee guida ÖFB/UEFA/FIFA. L’organizzatore si riserva il diritto esclusivo di assicurarsi e tutelarsi dai visitatori il cui comportamento possa causare danni alle infrastrutture o coloro che incorrano in sanzioni da parte della Bundesliga austriaca, la ÖFB/la UEFA e/o la FIFA

Elenco degli oggetti vietati

È vietato introdurre nello stadio oggetti che possano essere lanciati o sparati verso il campo e le tribune oppure oggetti che possano disturbare o mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza all’interno dell’impianto.

Questo si applica in particolare ai seguenti oggetti:

Oggetti che possono essere utilizzati come armi, come coltelli, spray al peperoncino ecc.

Qualsiasi oggetto pirotecnico.

Aste per bandiere con lunghezza superiore a 130 cm o con diametro superiore a 2 cm (eccetto nel settore del tifo organizzato)

Zaini/borse di dimensioni superiori al formato A4.

Ombrelli (sono consentiti gli ombrelli telescopici)

Trombe a gas, trombe ad aria compressa, fischietti, puntatori laser, passamontagna

Fotocamere o videocamere professionali, treppiedi

Adesivi, materiale propagandistico, di carta o cartone

Animali di qualsiasi tipo

Qualsiasi tipo di bevanda/contenitore per bevande

Qualsiasi tipo di cibo/contenitore per alimenti

Qualsiasi articolo di cosmesi

Passeggini, biciclette, caschi

Presso le entrate sono presenti depositi per la consegna/recupero degli oggetti vietati. Tali depositi sono aperti dall’orario di apertura dello stadio fino a 30 minuti dopo il termine della partita".