Sarri-Juventus, maxi-bonus in caso di vittoria della Champions per il tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport L'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica' spiega nel dettagli il contratto sottoscritto con la Juventus da Maurizio Sarri, da ieri ufficialmente nuovo allenatore della squadra campione d'Italia. Per il tecnico campano non solo un triennale da sei milioni di euro netti a stagione, ma anche un maxi-bonus in caso di vittoria della Champions League.