Si sblocca Hojlund! Napoli avanti a Monza dopo 10'!

Si sblocca Hojlund! Napoli avanti a Monza dopo 10'!
Oggi alle 20:57Notizie
di Antonio Noto

Al 10' il Napoli passa in vantaggio grazie a Rasmus Hojlund! Di Lorenzo verticalizza per Hojlund, che scatta in area, sfugge alla marcatura di Goglichidze e supera Tornqvist in uscita, portando gli azzurri in vantaggio! 1-0 per gli azzurri al Brianteo.

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