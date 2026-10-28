Si sblocca Hojlund! Napoli avanti a Monza dopo 10'!
Al 10' il Napoli passa in vantaggio grazie a Rasmus Hojlund! Di Lorenzo verticalizza per Hojlund, che scatta in area, sfugge alla marcatura di Goglichidze e supera Tornqvist in uscita, portando gli azzurri in vantaggio! 1-0 per gli azzurri al Brianteo.
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