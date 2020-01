Sconfitta amara al San Paolo, fischi assordati al triplice fischio per gli azzurri

Una sconfitta amara al San Paolo per il Napoli di Gattuso. Uno 0-2 tremendo, che ha visto la Fiorentina superare gli azzurri di Gattuso. Fischi assordanti per la squadra partenopea al triple fischio, segnale chiaro di una tifoseria che ormai mal digerisce i risultati negativi del Napoli tra le mura amiche. Volti cupi per i giocatori all'uscita, situazione difficile all'ombra del Vesuvio.