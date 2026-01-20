Ufficiale Scontri A1: Viminale vieta trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione

vedi letture

La guerriglia lungo l'autostrada A1 è costata caro ai "sostenitori" di Roma e Fiorentina: infatti, nella giornata di oggi il Viminale ha disposto il divieto di trasferta ad entrambe le tifoserie sino alla fine della stagione. Come riferisce Adnkronos, il provvedimento del Ministero dell'Interno cita gravi precedenti in Italia e all'estero dei giallorossi e dei viola.

I fatti.

Un violento scontro tra circa 200 tifosi di Fiorentina e Roma è avvenuto lo scorso 18 gennaio lungo l’autostrada A1, tra l’autogrill di Cantagallo e l’uscita di Casalecchio di Reno, mentre le due tifoserie viaggiavano verso le rispettive trasferte. Dopo essersi riconosciuti, alcuni ultras si sono fermati in corsia di emergenza e nelle piazzole, dando vita a un confronto improvviso fatto di pugni, calci e aggressioni reciproche, mettendo in pericolo anche gli automobilisti di passaggio. Durante i disordini sono stati utilizzati oggetti contundenti, tra cui mazze e martelli, impiegati anche per colpire i vetri delle auto ferme. All’arrivo della polizia, gli ultras si erano già dileguati, riprendendo il viaggio. Le indagini hanno confermato il coinvolgimento esclusivo di tifosi di Roma e Fiorentina: tre pulmini romanisti, uno dei quali danneggiato, sono stati fermati a Modena Sud. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini e ricostruendo l’accaduto.