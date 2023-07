Serie A, cambia la regola per gli extracomunitari: gli slot disponibili per il Napoli

La FIGC ha reso noto che i calciatori svizzeri e britannici saranno equiparati ai comunitari sin da questa stagione.

La FIGC ha reso noto che i calciatori svizzeri e britannici saranno equiparati ai comunitari sin da questa stagione. Ogni società, può tesserare fino a due calciatori provenienti da paesi fuori dalla UE a stagione, salvo condizioni particolari. I calciatori con passaporto del Regno Unito e svizzero non andranno quindi a riempire nessuno slot riservato ai giocatori extracomunitari. Con l’accoglimento della richiesta della Lega Serie A e della FIGC, per i club di Serie A si aprono prospettive interessanti sul mercato.

Slot disponibili extracomunitari

Come da regolamento vanno considerati i calciatori extracomunitari presenti in rosa (in corsivo gli ex “Giovani di Serie” che hanno ottenuto il loro primo contratto da professionista dopo il 2019/20 e conterebbero come extracomunitari in uscita, liberando il secondo slot, in caso di cessione), gli extracomunitari venduti in questa stagione, la disponibilità dello slot garantito per tesserare un extracomunitario proveniente dall’estero, ma che deve essere occupato da calciatore che rispetti dei requisiti specifici inerenti la sua carriera nella nazionale maggiore del suo paese. E, infine, la disponibilità del secondo slot che diventa disponibile dopo la cessione di un calciatore extracomunitario presente in rosa.

La situazione del Napoli

Extracomunitari attualmente in rosa: Lozano, Elmas, Rrahmani, Osimhen, Juan Jesus, Anguissa, Kvaratskhelia

Extracomunitari ceduti: Kim

Primo slot con vincolo Nazionale: disponibile

Secondo slot: disponibile