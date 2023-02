Serie A, crolla la quota scudetto del Napoli: Snaitech dà il via al cash out

Sia online che nel retail la nuova formula che consente di chiudere la propria scommessa prima della conclusione della Serie A.

TuttoNapoli.net

Sia online che nel retail la nuova formula che consente di chiudere la propria scommessa prima della conclusione della Serie A. Un’altra novità nello scenario delle scommesse sportive che allinea il mercato italiano al panorama internazionale, rivoluzionando in positivo l’esperienza dei consumatori. Snaitech, azienda leader in Italia nel settore del gaming e del betting, introduce il cash out sull’antepost per la squadra campione d’Italia. Sia sulle proprie piattaforme digitali che sulla rete dei punti vendita fisici, il cash out – ovvero l’opportunità per l’utente di assicurarsi una vincita o limitare una perdita prima che sia concluso l’evento sportivo sul quale ha puntato – garantirà al giocatore la possibilità di uscire dalla scommessa sportiva, singola o multipla, chiedendo il pagamento anticipato che verrà calcolato in base ai risultati già confermati e a quelli in divenire presenti nel biglietto.

Il Napoli, che dopo 20 giornate ha 13 punti di vantaggio sull’Inter, 15 su Atalanta, Milan e Lazio e con una Juventus alle prese con la penalizzazione, sembra avere lo scudetto in tasca, tanto che la quota per il terzo titolo del club azzurro – a distanza di 33 anni dall’ultimo targato Maradona – è crollata fino a 1,08: per i giocatori in possesso di una scommessa sul Napoli campione d’Italia che non volessero rischiare brutte sorprese, temendo un calo della squadra di Luciano Spalletti e un conseguente ritorno in corsa delle avversarie, c’è la chance di incassare subito la vincita sicura. Man mano che ci si avvicinerà alla fine del campionato, il premio da cash out sarà analogo a quello contenuto nella scommessa.