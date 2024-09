Serie A dietro solo alla Premier per spese: Buongiorno, Koopmeiners e Douglas Luiz i colpi

vedi letture

La Serie A è la seconda lega per spese, seconda solamente alla Premier League.

La Serie A è la seconda lega per spese, seconda solamente alla Premier League. Nella scorsa sessione di mercato la Juventus ha speso più di tutti con 165 milioni di euro, mentre 152 quelle spese dal Napoli per accontentare Antonio Conte. Molto distanti le altre, con l'Atalanta che era intorno ai 99 milioni, poi Roma. Più distanti Milan e Inter, con circa 70 milioni spesi. Gli azzurri però hanno una differenza dare avere di circa 138 milioni, non avendo ceduto Osimhen se non in prestito al Galatasaray. Il Como invece è quinto avendo una differenza di 46 milioni, ben più alta del Milan.

Poi ci sono le vendite: l'Atalanta è quella che ha guadagnato di più con 117 milioni, la Juventus per 105 chiude la top ten europea, mentre il Bologna è intorno ai 100 milioni. La top tre dei trasferimenti, per prezzo, è composta da Teun Koopmeiners (Wasserman), Douglas Luiz (Kia Joorabchian) e Buongiorno, (GrSports).

Capitolo agenti: proprio GrSports di Giuseppe Riso ha chiuso 11 operazioni in entrata più quattro cessioni all'estero, dimostrandosi fai più attivi: Buongiorno-Napoli, Brescianini-Atalanta, Erlic-Bologna, Cataldi-Fiorentina, Maldini-Monza in Serie A, mentre all'estero Valentin Carboni è andato all'OM, Pirola all'Olympiakos e Simic all'Anderlecht. Intermediazioni per Kossounou Atalanta, Gosens e Adli alla Fiorentina. WSA di Alessandro Lucci ha portato Riccardo Calafiori all'Arsenal, Moise Kean alla Fiorentina, Cuadrado all'Atalanta, Castrovilli alla Lazio e Nicolussi Caviglia al Venezia. Ali Barat, attivo anche all'estero - con il trasferimento di Gallagher come punta di diamante - ha collaborato con Federico Pastorello per riportare Romelu Lukaku in Italia. GG11 di Gabriele Giuffrida ha chiuso diverse operazioni: intermediazione per Dobvyk alla Roma, per Martinez all’Inter, per De Gea alla Fiorentina, per Vitinha a titolo definitivo al Genoa, per Barrenechea all’Aston Villa, oltre ad Albert Gudmundsson alla Fiorentina. CAA Base ha curato tantissime intermediazioni, come quella di McTominay, più Raoul Bellanova all'Atalanta.