Serie A, i minuti giocati dai nazionali durante la sosta: Napoli terzo

Sono terminati gli impegni delle nazionali e riparte il campionato di Serie A. Gli ultimi nazionali a tornare a disposizione dei club italiani saranno quelli sudamericani, per il Napoli Mathias Olivera sarà l'ultimo ad aggregarsi a Castel Volturno nella giornata di venerdì.

Ma quanto ha inciso la sosta in termini stanchezza? Transfertmarkt ha calcolato i minuti giocati dai nazionali squadra per squadra. A comandare la classifica è l'Inter con 1799 minuti giocati e 4 gol segnati dai propri giocatori, l'ultimo ad andare in rete è stato Lautaro Martinez, decisivo la scorsa notte in Argentina-Perù. Secondo il Milan con 1561' giocati e ben 5 reti segnate, subito alle spalle dei rossoneri il Napoli con 1536' e zero gol messi a segno. Di seguito la classifica completa.