Serie A, il Napoli è la seconda squadra con più legni colpiti: il dato

Sono passate 11 giornate dall'inizio del campionato 2025/26 ed è tempo di primi bilanci. In tal senso va sempre dato un occhio ai dati fatti registrare fino a qui, pur sapendo che possono rappresentare al massimo una indicazione generale per l'andamento di una squadra. Il dato sulle squadre che tirano di più in assoluto per esempio mostra da un lato l'Inter, capolista insieme alla Roma, in vetta a questa classifica con 197 tiri, seguita dalla Juventus. Nella top-10 l'intruso è il Verona di Paolo Zanetti, nono in graduatoria nonostante il penultimo posto. Ecco la classifica.

La classifica delle squadre che tirano di più:

1. Inter 197 tiri

2. Juventus 180 tiri

3. Atalanta 156 tiri

4. Napoli 151 tiri

5. Roma 149 tiri

6. Milan 148 tiri

7. Como 144 tiri

8. Bologna 137 tiri

9. Verona 132 tiri

10. Udinese 128 tiri

Di seguito invece la graduatoria per quanto riguarda i pali e le traverse colpite dalle 20 squadre di Serie A fino a qui. Il più sfortunato? Il Milan di Massimiliano Allegri, a quota 8. Al secondo posto c’è il Napoli di Antonio Conte.

La classifica di pali/traverse:

1. Milan: 8 legni colpiti

2. Napoli: 6

3. Atalanta, Inter, Parma, Udinese, Cagliari e Lazio: 5

4. Cagliari, Lazio, Verona: 4

5. Bologna, Cremonese, Juventus, Pisa: 3

6. Como, Fiorentina, Genoa, Lecce, Roma, Sassuolo, Torino: 2