Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 16 giornate: Conte è terzo

Terzo Conte per la media voto degli allenatori di Serie A. Gasperini e Inzaghi sono in questo momento in vetta. Questa la media voto degli allenatori dopo sedici giornate di campionato.

1. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.75

2. Simone Inzaghi (Inter) 6.67

3. Antonio Conte (Napoli) 6.53

4. Raffaele Palladino (Fiorentina) 6.47

5. Marco Baroni (Lazio) 6.41

6. Marco Giampaolo (Lecce, dalla 13ª giornata) 6.38

7. Patrick Vieira (Genoa, dalla 13ª giornata) 6.38

8. Roberto D'Aversa (Empoli) 6.28

9. Thiago Motta (Juventus) 6.22

10. Cesc Fabregas (Como) 6.19

11. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.17

12. Kosta Runjaic (Udinese) 6.16

13. Fabio Pecchia (Parma) 6.09

14. Paulo Fonseca (Milan) 6.07

15. Paolo Vanoli (Torino) 6.06

16. Claudio Ranieri (Roma, dalla 13ª giornata) 6.00

17. Davide Nicola (Cagliari) 6.00

18. Eusebio Di Francesco (Venezia) 6.00

19. Alessandro Nesta (Monza) 5.91

20. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.63