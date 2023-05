Serie A, le quote del weekend: Napoli favorito a Monza, l'1 si gioca a 1,70

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La Serie A torna in campo con la quartultima giornata, senza big match ma importante per definire le posizioni in zona Champions. La prima a scendere in campo sarà la Lazio, che domani sera all'Olimpico ospita il Lecce. Sulla lavagna Snai, il segno «1» a 1,67 è quello con la quota più bassa, seguito dal pareggio a 3,65 e dal «2» dei salentini, ripiombati in zona retrocessione dopo un grande inizio di 2023, a 5,50. Under e No Goal rispettivamente a 1,60 e 1,65 si fanno preferire all'Over a 2,20 e all'Under a 2,10. Dopo la Lazio toccherà all'Atalanta che, nonostante la sconfitta di domenica contro la Juventus, è ancora in corsa per il quarto posto. I bergamaschi vanno a Salerno sul campo di una squadra che ha bisogno ancora di qualche punto per brindare alla salvezza. Gasperini favorito a 1,65: se per il pareggio si sale a 4,00, per l'«1» si deve arrivare a 4,75. Alle 18 il Milan, reduce dalla sconfitta nella semifinale di andata di Champions contro l'Inter, riparte da La Spezia.

La vittoria dei rossoneri paga 1,90, opposta al 3,50 per il pareggio e al 4,25 per il successo dei bianconeri di Semplici. Alle 20.45, infine, tocca alla squadra che dal derby europeo è uscita meglio: l'Inter, aspettando di completare l'opera, ospita il Sassuolo con la lavagna dalla sua parte, «1» a 1,40, «X» e «2» rispettivamente a 5,00 e 7,00. Domenica alle 15, il Napoli compie un'altra tappa della sua passerella scudetto a Monza: l'ennesima vittoria di Spalletti - sarebbe la 27a in 35 partite - si gioca a 1,70, mentre un successo della squadra di Palladino paga 4,75 volte la posta, con il pari che è una via di mezzo a 3,85. Alle 18 la Roma va a Bologna meno di 72 ore dopo rispetto alla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Snai, comunque, piazza il «2» a 2,40, con «1» e «X» rispettivamente a 3,20 e 3,10. Infine la Juventus, che allo Stadium riceve la Cremonese: sebbene i grigiorossi siano in un buon momento, non sembra esserci scampo per Ballardini, visto che l'«1» è a 1,35 e il «2» a 8,75. Pareggio a 5,00. (ANSA).