Serie A, Napoli nella Top 5 squadre con più spettatori dal 2015 ad oggi: il dato
Non ci sono solo squadre di Serie A tra le 15 più seguite negli ultimi dieci anni. Secondo i dati di Transfermarkt.it, a guidare la classifica è l’Inter, seguita dal Milan e dalla Roma. Juventus e Napoli chiudono la top 5, mentre nelle posizioni successive compaiono Lazio, Fiorentina, Genoa, Bologna e Atalanta. In graduatoria figurano anche due club oggi in Serie B: la Sampdoria, undicesima, e il Bari, quindicesimo. Di seguito tutti i dettagli:
1. Inter - 13 milioni (10 milioni in campionato)
2. Milan - 12.3 milioni (9.5 milioni in campionato)
3. Roma - 10.9 milioni (7.9 milioni in campionato)
4. Juventus - 9.2 milioni (6.3 milioni in campionato)
5. Napoli - 8.5 milioni (6.6 milioni in campionato)
6. Lazio - 7 milioni (5.8 milioni in campionato)
7. Fiorentina - 5.5 milioni (4.6 milioni in campionato)
8. Genoa - 4.1 milioni (3.9 milioni in campionato)
9. Bologna - 4 milioni (3.7 milioni in campionato)
10. Atalanta - 3.8 milioni (2.9 milioni in campionato)
11. Sampdoria - 3.5 milioni (3.4 milioni in campionato)
12. Torino - 3.5 milioni (3.3 milioni in campionato)
13. Udinese - 3.3 milioni (3.2 milioni in campionato)
14. Hellas Verona - 3.1 milioni (3.1 milioni in campionato)
15. Bari - 3 milioni (3 milioni in campionato)
