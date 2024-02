Serie A, record negativo per il Napoli: i campioni d'Italia non hanno mai fatto peggio

Il Napoli, attualmente decimo in classifica, è a 27 punti di distanza dall'Inter capolista a 14 giornate dalla fine del campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, attualmente decimo in classifica, è a 27 punti di distanza dall'Inter capolista a 14 giornate dalla fine del campionato. I campioni d'Italia non ci sono più, anzi adesso quella partenopea è tra le peggiori squadre della storia a fare peggio nella stagione successiva al trionfo in Serie A.

Escluso il Torino 1949/50, sconvolto dalla tragedia di Superga, soltanto altre 4 squadre avevano pagato un distacco di 20 punti o più dalla prima della classe l'anno dopo aver vinto lo Scudetto: la Juventus 1961/62 (finita dodicesima a -24 dal Milan vincitore), il Bologna 1964/65 (finito sesto a -20 dal Milan), il Milan 1996/97 (chiuso all'undicesimo posto, a -22 dalla Juventus) e ancora il Milan 2022/23 (finito a -20 dal Napoli).