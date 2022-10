Sesto rigore in stagione: nessuno in Europa ne ha ricevuti più del Napoli

Nel successo del Napoli sulla Cremonese c'è anche il rigore di Matteo Politano nel primo tempo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel successo del Napoli sulla Cremonese c'è anche il rigore di Matteo Politano nel primo tempo. Si tratta del sesto penalty per gli azzurri tra campionato e Champions League: come evidenziato da Opta, nessun'altra formazione dei campionati big five ne ha ricevuti tanti in questa prima parte di stagione.