Simeone-Torino ad un passo, Tuttosport: "Si chiude per 6-7 milioni col Napoli"

Dusan Vlahovic sta bloccando il mercato della Juventus, che vorrebbe cederlo per rimettere le mani su Randal Kolo Muani. Come si legge da Tuttosport in prima pagina, anche il Manchester United ha detto 'no, grazie' all'attaccante serbo dopo che gli è stato proposto. Il motivo? Scottati dagli affari Zirkzee e Hojlund, i Red Devils puntano ad un top come Benjamin Sesko.

Spazio anche al Torino: è vicino l’arrivo dell'attaccante Giovanni Simeone, con l’intesa col Napoli per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. Possibile la fumata bianca a breve per il trasferimento in granata del Cholito. Tiene banco pure la telenovela Lookman: l’attaccante nigeriano ha preso posizione contro l’Atalanta e spinge per il trasferimento all’Inter, mentre Percassi prova a resistere.