Sinner trionfa agli Us Open! Secondo Slam in carriera per l'azzurro

Ieri alle 22:32 Notizie di di @antonio_noto

Il tennista italiano, numero uno del ranking mondiale Atp, ha battuto in finale all’Arthur Ashe Stadium di New York l’americano Fritz in tre set 6-3 6-4 7-5.