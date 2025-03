Sky - Formazione quasi fatta: resiste un solo dubbio per Conte

Con Raspadori di nuovo accanto a Lukaku e Neres pronto a tornare ma accomodandosi in panchina, per Conte in vista della partita di domenica contro il Milan l’unico vero ballottaggio è Spinazzola-Olivera a sinistra. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. Spinazzola è avanti avendo avuto la possibilità di riposarsi durante la sosta senza stress per viaggi o impegni ufficiali. Olivera invece è reduce dalle due gare con la sua nazionale.

