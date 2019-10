Sky - Irritazione da entourage Mertens e Callejon per parole di ADL

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Credo sia nata irritazione nei calciatori destinatari delle parole di De Laurentiis, perché probabilmente credono che non corrisponda totalmente alla verità . I procuratori dei calciatori ci fanno sapere che la situazione non è ancora come quella raccontata da De Laurentiis, che il triennale di cui si parla non è stato ancora effettivamente presentato e ci sarebbero delle cose da modificare in relazione ai diritti d’immagine”.