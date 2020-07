Sky - La probabile formazione: Manolas c'è. 2 cambi in avanti rispetto a Bergamo

La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione del Napoli in vista del match di stasera contro la Roma. Come riferisce l'emittente satellitare Gattuso ritroverà il difensore Kostas Manolas che farà coppia con Kalidou Koulibaly. In avanti torneranno titolari Milik e Callejon.