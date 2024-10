Ultim'ora Sky - Milan, forfait dell'ultimo minuto: Pulisic verso la panchina col Napoli

Tra pochi minuti verranno ufficializzate le formazioni di Milan-Napoli, anticipo della decima giornata di Serie A.

Ultimissime di formazione in casa Milan da parte dell'inviato Sky Peppe Di Stefano: "Pulisic ha un inizio di stato influenzale che potrebbe portarlo in panchina con la titolarità di Musah a centrocampo. In quel caso Loftus Cheek, e non Leao, giocherebbe al posto dell’americano nel ruolo di trequartista. Pulisic dovrebbe andare inizialmente in panchina”.