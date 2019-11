Sky - Milan, Pioli ha pochi dubbi: ecco la formazione per il Napoli

Il Milan recupera qualche pedina per la partita col Milan. In difesa ci sarà Musacchio accanto a Romagnoli, con Conti favorito su Calabria per il ruolo di terzino destro. In attacco Bonaventura invece ha vinto il ballottaggio con Rebic e agirà con Piatek e Suso. Di seguito la probabile formazioni di Sky Sport.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura