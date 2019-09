Sky - Milik, prosegue il momento no: altra settimana di stop, salta anche il Liverpool

Arkadiusz Milik è fermo ai box da tanto tempo ormai e salterà sia la sfida con la Sampdoria che il debutto in Champions League. Secondo Sky Sport, l'attaccante polacco si riaggregherà al gruppo lunedì prossimo, come consigliato dal medico polacco presso il quale s'è curato la scorsa settimana, dunque sarà impossibile vederlo con il Liverpool, oltre che sabato in campionato. Milik sta attraversando un momento complicato. Dal 10 agosto è fermo per infortunio, si è fatto un gran parlare di un suo sostituto, ma è rimasto lui per fare il titolare. Prima però dovrà risolvere il suo problema all'adduttore.