Sky - Napoli su Manolas, la Roma già guarda al sostituto: piace Bartra, le ultime

Il Napoli lavora per Kostas Manolas, difensore di casa Roma per il quale si è espresso anche De Laurentiis nella giornata odierna. Il club capitolino, di contro, starebbe lavorando già al sostituto che porterebbe il nome di Marc Bartra, come riportato dal portale gianlucadimarzio.com: "Continua a guardare verso la Spagna la Roma. In particolare, al Betis Siviglia, dove gioca Pau Lopez, portiere che interessa per quanto l'operazione è complicata. A piacere è infatti Marc Bartra, 28 anni, quest'anno 33 presenze e una rete nella Liga. Il difensore, ex Barcellona e Borussia Dortmund (quindi con ampia esperienza internazionale), è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. La Roma ci pensa".