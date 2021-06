Slovacchia-Bulgaria, le formazioni ufficiali: Lobotka titolare nel 4-2-3-1

Ultimi preparativi per la Slovacchia, in vista dell’Europeo che prenderà il via tra pochi giorni. Minuti contro la Bulgaria per la selezione di Tarkovic, che schiera dal 1’ il laziale Vavro (in prestito all'Huesca) al centro della difesa e Haraslin del Sassuolo sulla fascia d’attacco. Titolare il calciatore del Napoli Lobotka. Tra i bulgari, oltre a due vecchie conoscenze della Serie A come Despodov e Chochev, c’è Hristov, in prestito dalla Fiorentina alla Pro Vercelli in questa stagione, al centro della difesa.

Slovacchia (4-2-3-1): Kuciak; Pekarik, Satka, Vavro, Holubek; Lobotka, Bero; Haraslin, Benes, Weiss; Bozenik. Allenatore: Tarkovic.

Bulgaria (4-4-1-1): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; Despodov, Chochev, Vitanov, Tsvetanov; Kraev; Iliev. Allenatore: Petrov.