Slovacchia-Croazia, le formazioni ufficiali: Lobotka è tornato inamovibile da play

Slovacchia e Croazia scendono in campo alle ore 20:45 in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022. L'azzurro Lobotka è di nuovo titolare, tornando praticamente inamovibile visto che è tornato a giocare anche nel Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

Slovacchia (4-5-1): Rodak; Pekari, Satka, Skriniar, Hancko; Mak, Kucka, Lobotka, Hamsik, Weiss; Schranz. All.: Tarkovic

Croazia (4-3-3): Ivusic; Juranovic, Lovren, Vida; Vlasic, Brozovic, Kovacik; Ivanusec, Colan, Orisc: All.: Dalic