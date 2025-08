Video Son come De Bruyne: il coreano celebrato dai compagni dopo 10 anni di Premier

Tottenham e Newcastle, due squadre che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League, si sono affrontati in Corea del Sud in un’amichevole terminata 1-1. Un momento che ha segnato la partita è stato il gesto dei compagni di squadra di Heung-min Son: l'attaccante, che ieri ha annunciato il suo addio al club londinese dopo dieci anni.

Son è stato sollevato in aria come segno di gratitudine e affetto, celebrando quello che è stato il suo ultimo incontro con la maglia degli Spurs. Tutto questo ha portato alle lacrime del calciatore coreano all'uscita dal campo essendo stato una grande icona del club in questi anni.