Ufficiale Son lascia il Tottenham: giocherà in MLS per una cifra record

vedi letture

Adesso è ufficiale: Heung-Min Son ha lasciato il Tottenham dopo 10 anni trascorsi nel club per unirsi ai Los Angeles FC. L'attaccante aveva annunciato la sua decisione di lasciare gli Spurs in una conferenza stampa prima dell'amichevole pre-campionato contro il Newcastle, disputata domenica scorsa nella natia Corea del Sud, che sarebbe stata la sua ultima partita con il club.

Il club californiano verserà circa 22,4 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del numero 7, cifra che lo rende il giocatore più costoso della storia della Major League Soccer.

Son ha rivelato di aver preso la decisione di andarsene un po' di tempo fa, ma l'ha comunicata solo ad alcuni giocatori. Il tecnico degli Spurs, Thomas Frank, era a conoscenza della decisione di Son prima della loro prima partita di pre-campionato a Reading, all'inizio di questo mese. Son ha segnato 173 gol e fornito 101 assist per gli Spurs in tutte le competizioni, inclusi 127 gol e 27 assist in 333 partite in Premier League. La sua ultima partita ufficiale con il club è stata la finale di Europa League vinta contro il Manchester United a Bilbao la scorsa stagione.

Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha dichiarato: "Sonny è uno dei più grandi giocatori ad aver mai indossato la famosa maglia dei Lilywhite ed è stato un piacere guardarlo giocare negli ultimi dieci anni. Non solo è un calciatore straordinariamente dotato, ma è anche un essere umano incredibile che ha toccato i cuori e ispirato le persone in tutto il Club e in tutto il mondo. Il trionfo dell'Europa League a Bilbao è stato un momento davvero magico nella storia del Club e la vittoria di Sonny che solleva il trofeo è un ricordo perfetto e duraturo del suo fantastico decennio al Tottenham Hotspur. Sonny ha dato tantissimo a questo Club, sia dentro che fuori dal campo, e per questo gli saremo eternamente grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro e sarà sempre il benvenuto al Club come un membro amato e stimato della nostra famiglia Spurs".