SONDAGGIO - Il 91% dei lettori di Tuttonapoli vuole di nuovo Meret tra i pali

Vi abbiamo chiesto, cari lettori, di votare al nostro sondaggio per scegliere il vostro titolare per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore del Napoli, i risultati parlano chiarissimo: il Il 91% dei lettori di Tuttonapoli vuole di nuovo Alex Meret tra i pali. Il friulano è stato uno dei migliori in questa stagione disgraziata e, complice le varie insicurezze dimostrate da Ospina nelle ultime uscite, è giusto che Gattuso ci punti di nuovo.