SONDAGGIO - Il Napoli chiude con l’ennesima vittoria, 2-0 alla Samp: chi è stato il migliore?

Il Napoli chiude come aveva cominciato, com'è stato praticamente per tutto il campionato: con una vittoria. Contro la Sampdoria, all'ultima di campionato, gli azzurri si impongono 2-0 con le reti dei due centravanti, Osimhen e Simeone, e finisce a un passo dal record di punti: sono 90. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.