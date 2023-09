SONDAGGIO - Il Napoli frena ancora: 0-0 a Bologna, chi è stato il migliore in campo?

TuttoNapoli.net

Il Napoli non sa più vincere in campionato. Dopo i successi nelle prime due giornate di questa Serie A, gli azzurri hanno accumulato solo battute d'arresto: sconfitta con la Lazio, pareggio col Genoa e adesso un altro pari con il Bologna. Al Dall'Ara Rudi Garcia viene tradito da Victor Osimhen, reo di aver sbagliato un calcio di rigore a un quarto d'ora dalla fine, e ha anche un piccolo battibecco con il nigeriano. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.