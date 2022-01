SONDAGGIO - Napoli-Salernitana, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli si aggiudica il derby campano rifilando un poker alla Salernitana. Vantaggio azzurro con il primo gol con la maglia dei partenopei di Juan Jesus. Intorno alla mezzora il pari a sorpresa della Salernitana con Bonazzoli alla prima sortita offensiva dei granata. L’1-1 illude i granata che tornano in svantaggio sul finire del primo tempo grazie al rigore di Mertens. Nella ripresa altri due gol firmati Rrahmani e Insigne. Terza vittoria consecutiva del Napoli dopo i successi con Sampdoria e Bologna. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.