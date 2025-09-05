SONDAGGIO - Qual è la principale rivale per lo Scudetto? Vota qui!

Qual è la principale rivale del Napoli campione d'Italia per lo Scudetto? L'Inter di Christian Chivu o il Milan di Massimiliano Allegri? La Juventus di Igor Tudor o la Roma di Gian Piero Gasperini? O, chissà, ci sarà una sorpresa? Sono questi i quesiti che noi di Tuttonapoli.net vi poniamo nel nostro sondaggio, al quale potete votare CLICCANDO QUI.

