Sorpresa De Bruyne, rispunta il City nella biografia social. C'è un motivo

Sui social di Kevin De Bruyne compare di nuovo il Manchester City come squadra in descrizione. Non più il Napoli. Come mai? La notizia era diventata virale coi tifosi azzurri incuriositi e stupiti da questa decisione. Il motivo è chiaro e lo ha svelato Repubblica oggi in edicola.

Anche se è stato già ufficializzato, Kdb da contratto fino al 30 giugno sarà ancora del City e quindi per una questione di forma è tornato a scrivere City nella descrizione social. In realtà, come detto, è solo formalità. Dall'1 luglio sarà del Napoli a tutti gli effetti e a metà mese partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro.