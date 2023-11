Sorteggio Euro2024, Italia in 3ª o 4ª fascia: tutto dipende da Croazia-Armenia, il quadro

L'Italia si è qualificata agli Europei per l'ottava edizione consecutiva e potrà pertanto difendere il titolo conquistato tre anni fa.

L'Italia si è qualificata agli Europei per l'ottava edizione consecutiva e potrà pertanto difendere il titolo conquistato tre anni fa. Non è ancora noto in che fascia finiranno gli azzurri e sarà necessario attendere domani la partita della Croazia, impegnata contro l'Armenia. I criteri per stabilire le fasce sono determinate dall'andamento delle qualificazioni, pertanto priorità alle vincitrici dei 10 gironi, poi alle seconde. Per uniformità nei gironi da 6 non verrano considerati i punti ottenuti contro l'ultima in classifica. Allo stato attuale l'Italia sarebbe in 3ª fascia ma nel concreto deve sperare che la Croazia perda, questo per evitare che la selezione di Dalic, a quota 13 punti, ci superi. Anche in caso di pareggio sarebbero davanti i croati che hanno una differenza reti migliore. Non preoccupa Galles-Turchia poiché la differenza reti attuale dei britannici è 0 mentre la nostra è +7. Queste le fasce a un giorno dalla fine delle qualificazioni (in neretto le squadre già certe della loro collocazione):

TESTE DI SERIE

Germania (paese ospitante)

Portogallo (24 punti)

Francia (21)

Spagna (21)

Belgio (20)

Inghilterra (20)

SECONDA FASCIA

Ungheria (18)

Turchia (16)

Danimarca (16)

Albania (15)

Romania (13)

Austria (16)

TERZA FASCIA

Scozia (17)

Slovenia (16)

Slovacchia (16)

Repubblica Ceca (15)

Olanda (15)

Italia (14)

QUARTA FASCIA

Serbia (14)

Croazia (13)

Svizzera (11)

Qualificata Playoff 1

Qualificata Playoff 2

Qualificata Playoff 3