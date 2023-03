Spalletti da Don Luigi Merola: visita alla fondazione a cui ha donato 5mila euro

Luciano Spalletti cuore d’oro. L’allenatore del Napoli è stato appena insignito del Premio Bearzot ricevuto venerdì scorso nella Sala dei Baroni a Napoli. Il tecnico aveva deciso di devolvere l’assegno da 5 mila euro in beneficenza. Come? Donando la cifra alla fondazione A' Voce d''e creature di Don Luigi Merola. Oggi c’è stata la visita del tecnico azzurro. Un momento molto toccante. Tanti complimenti e applausi a Spalletti per il gesto.