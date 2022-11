Spalletti e Ancelotti unici italiani presenti all'Elite Club Coaches Forum

Molte idee e proposte presentate nelle passate edizioni dell'UEFA Elite Club Coaches Forum

Dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia di COVID, i migliori allenatori dei club europei sono tornati a Nyon, nella Casa del Calcio Europeo, per dei colloqui costruttivi sulle principali questioni che riguardano le competizioni europee per club e per discutere di numerosi argomenti e sfide che riguardano il loro lavoro.

Conferenze e dibattiti dell'edizione di quest'anno dell'UEFA Elite Club Coaches Forum hanno riguardato questioni legate alle competizioni, come il nuovo formato delle competizioni UEFA per club per il 2024-27 e l'evoluzione del sistema di sostenibilità finanziaria per i club partecipanti. Inoltre, è stata dedicata particolare attenzione alle questioni relative agli arbitraggi, trattando argomenti come la linea di intervento del VAR, le Regole del Gioco, il rispetto e il comportamento dei giocatori e le statistiche degli arbitri.

Il direttore tecnico e capo del calcio della UEFA, Zvonimir Boban, ha dichiarato: "Questo forum è un mezzo eccellente per gli allenatori poiché permette loro di condividere punti di vista e opinioni sul calcio e sul suo futuro. Abbiamo ascoltato diverse opinioni e accolto molte osservazioni e suggerimenti convincenti che la UEFA prenderà in considerazione quando discuterà del futuro del calcio. La loro vasta conoscenza è molto apprezzata e aiuterà a migliorare ulteriormente la salute del calcio europeo".

Tra gli allenatori elite presenti al forum c'erano: Erik ten Hag (Manchester United FC), Carlo Ancelotti (Real Madrid CF), Luciano Spalletti (SSC Napoli), Paulo Fonseca (LOSC Lille), Christophe Galtier (Paris Saint-Germain), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt), David Moyes (West Ham United FC), Roger Schmidt (SL Benfica), Rafa Benítez e Thomas Tuchel..

Accogliendo con favore la possibilità di parlare con i colleghi, l'allenatore del Manchester United FC Erik ten Hag ha dichiarato: "Ci siamo incontrati in un ambiente decisamente più disteso per parlare di calcio, del mestiere di allenatore, della programmazione e dell'allenamento, e per imparare gli uni dagli altri. Sono molto soddisfatto. È anche bello incontrare la UEFA, esprimere opinioni e dire ciò che ci passa per la testa. L'obiettivo è migliorare il calcio".

Questo è stato il 22° UEFA Elite Club Coaches Forum, un incontro annuale dei principali allenatori europei che si svolge dal 1999. Molte idee e proposte presentate nelle passate edizioni dell'UEFA Elite Club Coaches Forum hanno contribuito all'evoluzione delle competizioni per club e al miglioramento dei regolamenti, il che conferma ancora una volta che la voce degli allenatori è ascoltata e apprezzata dalla UEFA.