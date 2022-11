Spalletti e l'incrocio con Gasperini: sfida tra le due sorprese del campionato

Il Napoli non vuole fermarsi ed è atteso dalla sfida sempre ostica sul campo dell'Atalanta. Quella di Bergamo sarà anche la sfida a distanza

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non vuole fermarsi ed è atteso dalla sfida sempre ostica sul campo dell'Atalanta. Quella di Bergamo sarà anche la sfida a distanza tra Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti. Al di là della solita partita a scacchi che giocheranno i due allenatori, ancora più imprevedibile e interessante considerando le modifiche portate dal tecnico dei bergamaschi ed il livello raggiunto dai partenopei, sarà la sfida innanzitutto tra due tecnici capaci continuamente di reinventarsi, formando subito due gruppi importanti dopo mesi estivi non semplici per entrambi. Da un lato un nuovo inizio dopo l'ultimo deludente campionato e senza troppi investimenti, dall'altro una mezza rivoluzione dell'organico abbassando il monte stipendi, ma entrambi accomunati dalla capacità di assemblare subito squadre di livello e che non a caso si ritrovano primo e secondo in classifica.

Due squadre in estate lontane dalla zona Champions

I meriti di Spalletti e Gasperini sono clamorosi se ripensiamo alle solite griglie estive. Ed anche quelle di fine estate collocavano le due squadre fuori dalle posizioni Champions, se non addirittura lontane o fuori dalle posizioni europee. Pronostici condizionati dal mercato, più per i nomi poco conosciuti che concretamente dalle operazioni condotte per la verità, ma anche dalla filosofia delle due proprietà. Ed invece l'Atalanta ha saputo rilanciarsi con un ottimo inizio ed il Napoli addirittura sta marciando macinando gioco e record in Italia ed anche in Europa.

Come giocherà l'Atalanta?

E quello che si starà chiedendo Spalletti. Se il Napoli ha una sua identità consolidata, l'Atalanta s'è rinnovata con un atteggiamento più pratico, rinunciando spesso al possesso (l'anno scorso era 5°, ora terz'ultima col 44% di media) ed alla pressione ultra-offensiva, abbassando un po' il baricentro per poi ripartire. Un lavoro che ha portato l'Atalanta a costruire qualcosa in meno, ma a migliorare notevolmente i numeri difensivi e costruirsi un'ottima classifica, perdendo solo con la Lazio che però ha avuto vita facile. Col Napoli si vedrà la stessa Atalanta operaia o tornerà quella iper-aggressiva in pressione alta?