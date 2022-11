Spalletti si supera: il Napoli è a +3 rispetto allo scorso campionato

Classifiche a confronto dopo 13 giornate di Serie A. La capolista Napoli ha tre punti in più rispetto alla scorsa stagione

Classifiche a confronto dopo 13 giornate di Serie A. La capolista Napoli ha tre punti in più rispetto alla scorsa stagione. Bilancio opposto per il Milan secondo: -3- Bene la Juventus, che dopo il successo nel Derby d'Italia si porta a +4 nel confronto con lo scorso campionato. Male l'Inter: -4. La squadra col confronto migliore è la Salernitana, quella col confronto peggiore il fanalino di coda Hellas Verona. Ecco il dato.

Napoli 35 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 13 giornate)

Milan 29 (-3)

Lazio 27 (+6)

Atalanta 27 (+2)

Juventus 25 (+4)

Roma 25 (+3)

Inter 24 (-4)

Udinese 23 (+9)

Salernitana 17 (+10)

Torino 17 (=)

Fiorentina 16 (-5)

Bologna 16 (-2)

Sassuolo 15 (=)

Empoli 14 (-2)

Monza 13 (in Serie B)

Lecce 9 (in Serie B)

Spezia 9 (-2)

Cremonese 6 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-6)

Hellas Verona 5 (-14)