Spezia-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: due ballottaggi, spazio a Elmas e Raspa in corsa

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale undici sceglierà Luciano Spalletti contro lo Spezia? Le ultime arrivano direttamente dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Nessun problema per Spalletti che riparte dalla formazione base coi soliti ballottaggi per terzino sinistro e ala destra. In corsa ci sarà spazio probabilmente per Raspadori ed Elmas, in buona forma".

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia