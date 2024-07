Focus Spinazzola è il 1° acquisto dell'era Conte: i suoi numeri e come giocherà

Leonardo Spinazzola è il primo acquisto di questa sessione di calciomercato del Napoli. Il classe 1993 lascia la Roma dopo cinque stagioni: ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi e verrà annunciato a breve dal club azzurro. Attraverso l'analisi di dati e statistiche andiamo a scoprire come si presenta e dove potrebbe collocarsi nello scacchiere di Antonio Conte.

Tra i pari ruolo in Serie A nella scorsa stagione è stato:

-1° per passaggi progressivi (6.39);

-1° per distanza progressiva di trasporto palla (380.0);

-2° per progressioni palla al piede in area di rigore (1.43);

-3° per assist attesi (0.21);

-6° per passaggi chiave (1.85);

-6° per big chance create (0.34)

-7° per dribbling riusciti (1.3);

-7° per cross riusciti (1.71).

Tra i contro vanno sicuramente sottolineati:

-Lo scarso feeling con il gol: solo 11 reti in 327 presenze tra i professionisti;

-Gli infortuni: 179 partite saltate in carriera per infortunio (la media di 19 a stagione) di cui 106 solo negli ultimi 4 anni.

(fonti: Opta, Transfermarkt)

Alla luce di questi numeri, possiamo affermare che Leonardo Spinazzola sarà sicuramente una risorsa in più per Conte. È l'unico che possa giocare sulla fascia sinistra che abbia queste caratteristiche di abilità nell'uno contro, nel saper portare palla e leggere gli spazi in cui servire i compagni. Poi è una freccia: come dimenticare l'Europeo 2020 - il periodo d'oro della sua carriera - quando diventò il calciatore più rapido della competizione toccando un picco di 33,8 km/h di velocità massima. Sicuramente il lato condizione atletica andrà ben gestito ma fiduciosi che il mister con il suo staff saprà centellinare questo aspetto, magari sarà spesso un'arma a gara in corso aggiungendoci che è un esterno a piede invertito. È probabile quindi che non gli venga affidata interamente la corsia laterale sinistra del centrocampo e gli si affiancherà un altro profilo che possa fungere da comprimario. Vista però anche la formula con cui arriva - parametro zero, contratto biennale - non possiamo che considerarlo un ottimo innesto e aspettarci grandi cose da Leo.