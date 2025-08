Ultim'ora Splendida notizia per l'Mvp della Serie A: McTominay nominato per il Pallone d'Oro 2025

Scott McTominay è stato nominato per il Pallone d’Oro 2025. L'Mpv dell'ultimo campionato, come riferiscono dall'Inghilterra, entra in gioco per il prestigioso premio personale che verrà assegnato come sempre in inverno. Un traguardo importante per lo scozzese assoluto protagonista dello scudetto vinto con il Napoli.

