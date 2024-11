Sportitalia - Conte stratega, Inzaghi non ha abboccato: Napoli e Inter in pieno stile italiano

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, il giornalista Gianluigi Longari ha parlato anche dello sfogo di Antonio Conte post Inter Napoli e delle successive dichiarazioni di Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis: “Conte è un sottile stratega. Come tale ha esercitato la sua abilità nel post partita del big match di San Siro, nel tentativo di far passare come “lotta di classe” un problema che in quel momento stava riguardando solo il Napoli, cercando addirittura di coinvolgere nel discorso tutti gli altri allenatori.

Inzaghi non ha abboccato, rinviando da fondo campo il più lontano possibile dalla “zona di pericolo” e demandando ogni eventuale battaglia mediatica alla società. Una linea delle due contendenti diametralmente opposta, sottolineata nei giorni a seguire dalle rispettive posizioni presidenziali, e che andrà ad animare con ogni probabilità i prossimi mesi di una stagione “vecchio stampo” in cui le due rivali si daranno battaglia non solo sul rettangolo verde. In pieno stile italiano: se ne sentiva la nostalgia".